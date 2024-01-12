Об этом рецепте блинов рассказала украинская фудблогер, которая ведет кулинарную страницу «Annet_days».
По словам автора, это рецепт просто идеальных блинов для начинки.
«По-моему, это один из лучших рецептов для блинов с начинкой», - отметила фудблогер.
Для приготовления тонких и нежных блинов по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: 5 яиц, 3 ст.л. меда, щепотка соли, 300 г муки, 900 г молока, 20 г масла + немножко для жарки.
Как приготовить блины на молоке.
Сначала яйца, мед, соль и муку необходимо хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
"Можно миксером", - отметила фудблогер.
Как приготовить блины на молоке.
Постепенно в смесь необходимо ввести молоко и в конце добавить масло.
"Процедить тесто от лишних комочков и оставить отдыхать на 30 мин", - посоветовала Анна, рассказывая о приготовлении блинов.
Сковороду разогреваем и смазываем растительным маслом.
Как приготовить блины на молоке.
Выпекаем блины с двух сторон.
Кулинар также отметила, что, жаря блины, сковороду она смазывает маслом «через один».
«Блины охладить каждый отдельно и потом сложить стопкой – я это делаю в процессе, они быстро остывают на столе», – поделилась еще одним советом приготовления блинов фудблогер.
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