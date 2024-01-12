Заслуженная артистка Украины, певица Тоня Матвиенко готовит легендарный салат «Селедка под шубой» с вкусным «козырем».

Для Тони Матвииенко салат «Селедка под шубой» - это вкус детства и новогодних праздников, пишет Politeka.net.

«Обязательно люблю, чтобы все было мелко нарезано, чтобы каждая прослоечка была промазана майонезом», - рассказывала Тоня Матвиенко.

Но свою «Селедку под шубой» Матвиенко готовит с неожиданным ингредиентом.

«Козырь – это чернослив! Такая себе шуба- чернобурка», - делилась Тоня Матвиенко в одном из интервью.

Итак, для пригтовления «Селедки под шубой» по рецепту Тони Матвиенко понадобятся такие ингредиенты: Морковь (2 шт., большие), Свекла (1 шт., большая), Картофель (5 шт.) Лук репчатый (3 шт.), Чернослив (200 гр.), Майонез, Соль, Селедка (филе в масле).

Морковь, картофель и свеклу необходимо сварить. Однако для более нежного вкуса «Селедки под шубой» некоторые хозяйки и кулинары рекомендуют овощи запекать.

Чернослив заливаем кипятком, а селедку мелко нарезаем.

Первым слоем выкладываем селедку, затем натираем свеклу и смазываем майонезом.

Далее трем морковь и промазываем майонезом. Следующий шаг - нарезаем лук на мелкие кубики, и посыпаем сверху моркови. Далее слой картофеля, майонез, еще один слой свеклы ы майонеза.

Украшаем «Селедку под шубой» по рецепту Тони Матвиенко черносливом, нарезанным на тонкие полоски.

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