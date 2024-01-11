Как сообщает Politeka.net с ссылкой на МВД Украины, ночью россияне ударили двумя ракетами по Мирнограду Донецкой области.

Как следствие - поврежден многоквартирный дом и учебное заведение.

Кроме того, за минувшие сутки полиция задокументировала 13 вражеских атак по территории области. Вражеская рамия обстреляла города Авдеевка, Железное, Курахово, поселок Гродовка, села Бердичи, Новоселовка Первая, Орловка.

«В Железном в результате артиллерийских обстрелов погиб мужчина», - сообщили в полиции трагические последствия обстрелов.

Напомним, что россияне также нанесли очередной ракетный удар по Харькову. Под огонь попала гостиница, в которой находились иностранные журналисты.

Пока известно о 13 пострадавших. Среди них двое журналистов турецкого агентства, проживавших в гостинице и освещавших последствия вооруженной агрессии россии против Украины.

10 человек находятся в больнице, трое получили медицинскую помощь на месте.

Известно, что состояние одного человека критическое.

Предварительно россияне обстреляли город ракетами С-300.

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