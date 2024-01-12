Прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Екатерина Кухар придерживается простого утреннего правила.

Народная артистка Украины Екатерина Кухар рассказала, с чего начинается каждый ее день, пишет Politeka.net. По словам Кухар, это всегда вода с лимоном.

«Утро всегда начинаю со стакана теплой воды с лимоном», - признавалась ранее Екатерина Кухар.

Затем Кухар пьет чашечку свежесваренного кофе с лимоном и кардамоном.

Хлеб Екатерина Кухар ест максимум раз в день – один кусочек. Как правило на завтрак и очень редко на обед.

На обед Екатерина Кухар любит легкий суп, бульон которого готовится на морепродуктах. Например, на красной рыбе.

На ужин, рассказыала Екатерина Кухар, она предпочитает овощи, которые могут быть как свежие, так и приготовленные на пару или гриле. К ним балерина любит рыбу или морепродукты.

Отметим, употребление воды с лимоном – это отличное средство для профилактики целого ряда недугов, среди которых заболевания сердечно-сосудистой системы, катаракту, подагру, ревматизм и другие.

Кроме всего прочего лимонная вода способствует очищению печени и почек, а также выведению шлаков из организма.

Регулярное употребление воды с лимоном может помочь укрепить иммунную систему, защитить организм от свободных радикалов и улучшить общее здоровье.

Считается, что полезнее всего будет вода с лимоном утром, сразу же после пробуждения, до завтрака.

Однако к употреблению воды с лимоном надо все же относиться осторожно. Особенно людямс аллергией на цитрусовые и тем, кто часто страдает от изжоги. Еще одним из побочных эффектов употребления воды с лимоном является возможная эрозия зубной эмали.

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