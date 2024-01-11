Известный военный эксперт ответил на вопрос, почему война в Украине затягивается, если победа Украины так важна для США и Европы.

По словам полковника запаса ГШ ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, партнеры Украины не могут определиться со своим главным решением, пишет Politeka.net.

«С одной стороны они хотели бы максимально ослабить РФ, но не допустить ее развала. А для этого надо уничтожить военный потенциал. Это одна из причин растягивания войны. Второе – ВПК, военно-промышленный комплекс, ни Соединённые Штаты, ни Европейский союз, к сожалению, не смог резко встать на военные рельсы и выдать на гора необходимое количество вооружения. Не смогли. Очень медленно и очень туго разворачивается производство вооружения», - пояснил Жданов в своем новом видеообзоре.

По его словам, ВПК необходимо время на раскрутку.

«Наличие боеприпасов и вооружений в самих странах - оно есть, на складах есть. То, что они говорят, что поистощились, но это не совсем соответствует действительности, они поистощились в текущих складах», - объяснил Жданов.

Военный аналитик отметил, что есть склады текущего довольствия, которые были рассчитаны на первый этап, на развёртывание войск в случае войны плюс боевая подготовка. А также есть стратегические запасы страны, неприкосновенные.

«Так вот, текущего довольствия склады они уже немного поиздержались, они не могут даже выйти на миллион снарядов. Всей Европой не могут. И теперь им надо принять решение. Если они хотят быстрейшего окончания войны, надо вскрыть склады н/з и выдать нам необходимое количество вооружения», - пояснил Жданов.

Главная дилемма перед Западом – либо затяжка войны еще на несколько лет, либо вооружение Украины и тогда есть шанс закончить эту войну как можно быстрее.

«Но разгром РФ на территории Украины несет в себе несолько рисков – первый это ядерный. Хотя многие источники говорят, что россия не применит ядерное вооружение, есть договоренности. Но, тем не менее, такой риск снимать со счетов никто не может. Второе – разгром одной группировки в 400 тысяч – это еще не исчерпание военного потенциала РФ», - говорит Жданов.

По мнению экспертов, Россия, отступив на свою территорию, может закрыть железный занавес и через 3-5 лет, возобновив военный потенциал, быть готовой к новому вооруженному конфликту.

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