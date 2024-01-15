Телеведущая канала «1+1» Маричка Падалко любит готовить для семьи, имеет коллекцию рецептов и иногда делится своими секретами.

Один из самых простых рецептов Марички Падалко – это банановый кекс.

«Быстро, вкусно и очень ароматно! Это один из самых простых рецептов в моей коллекции, но кекс по нему получается необыкновенно вкусным и наполняет всю квартиру банановым ароматом, хотя сам десерт не является «фруктовым», - отмечала Маричка, рассказывая на своей странице в Инстаграмме об этом рецепте кекса.

Итак, для его приготовления понадобятся спелые бананы, внешне похожие на «испорченные».

«Твердые и зеленоватые не дадут нужного эффекта», – подчеркнула Маричка Падалко.

А также требуются 100 г сливочного масла, 180 г сахара, 220 г муки, 2 яйца, 2 ч.л. разрыхлителя, 0,5 ч.л. ванилина, сахарная пудра со вкусом ванили – как вариант подачи.

«Для подачи можно также взять твердый банан и мороженое», - посоветовала Маричка Падалко.

Телеведущая очень подробно рассказала о ходе приготовления бананового кекса.

Так, сначала необходимо размять в миске бананы блендером или вилкой, затем добавить сахар, яйца, растопленное масло. Далее добавляем в муку разрыхлитель, ваниль, перемешиваем все вместе и просеиваем.

Следующий шаг – необходимо соединить две смеси в одно тесто, смазать форму для выпекания маслом и присыпать мукой.

«Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов», – советует Маричка Падалко.

Телеведущая подчеркнула, что готовность кекса можно проверять зубочисткой.

«Чем уже форма и чем выше будет в ней тесто, тем оно будет дольше выпекаться. И наоборот, если форма широкая и прослойка теста на ней будет довольно невысокой, то тесто будет готовым быстрее. Поэтому после 30 минут выпекания следите за духовкой», - подчеркнула телеведущая.

Готовый кекс можно украсить пудрой, но только когда он остынет.

«Подавать можно со свежими бананами, мороженым и всем, что позволит Ваша фантазия», – советовала Маричка Падалко.

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