Военнослужащий ВСУ рассказал о концепции, которая поможет Украине выиграть в войне, и что для этого нужно.

Командир группы спецназа ВСУ, снайпер Константин Прошинский рассказал, что такое 15 миллионов гривен, выплачиваемых родным погибших украинских защитников, для фронта.

В качестве примера военный взял самый известный и наиболее используемый миномет 82-го калибра – дальность до 4500 м, его называют лучшим заменителем арты. Стоимость одного такого миномета составляет 12 тысяч долларов (округлим до 500 тысяч гривен).

Военный в своем Telegram-канале объяснил, что на 5 миллионов можно купить 10 минометов, а на остальные 10 миллионов – мины. Обновленные мины с большим количеством осколков и большим радиусом поражения стоят по 370 евро (около 15 тыс. грн), то есть на оставшиеся 10 миллионов можно купить почти 670 мин.

"Вы можете себе представить, что могут сделать 10 минометов, хотя в реальности нужно 5, и столько мин на позициях? Сколько жизней это спасет? Сколько парней вернуться к семьям? Но проблема в том, что при таком раскладе это совершенно другая концепция войны, использование финансов и другая стратегия”, – отметил Константин Прошинский.

Командир спецназа ВСУ подчеркнул, что у Украины точно есть ресурсы и возможность победить в этой войне, но для этого нужно полностью перестраивать все военные концепции и мировоззрение всех ответственных людей с самого верха до командиров отделения.

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