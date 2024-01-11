Капустняк – это популярное блюдо традиционной украинской кухни, которое готовится на основе бульона и квашеной капусты.

Как сварить капустняк действительно вкусно рассказали на странице кулинарного блога Mykitchen.in.ua.

Для капустняка понадобятся следующие ингредиенты: Курица 700г, Картофель 8шт., Квашеная капуста 400г (вес без сока), Пшено 100г, Лук 1шт., Морковь 1шт., Томатная паста 3 ст.л., Перец черный. 4шт., лавровый лист 1шт., соль, Смесь перцев молотая, Зелень.

Первый шаг в приготовлении капустняка – варим бульон.

«Для этого кусочки курицы тщательно промываем под проточной водой. Заливаем холодной водой и ставим варить, с момента закипания варим 1ч (если у нас курица) или 1.5ч (если свинина, телятина...). Когда бульон закипит снимаем с него периодически образующуюся пену. Пока варится бульон, готовим овощи», - посоветовала автор кулинарного блога.

Для этого сначала нарезаем картошку кубиками среднего размера. Затем необходимо отжать капусту от лишнего сока, заливаем кипятком и оставляем на 5мин.

Капусту откидываем на друшлаг, если нужно, то слегка отжимаем, нарезаем.

"Если вам нравятся длинные кусочки капусты, то можно и не нарезать", - отметила фудблогер.

Капустняк из квашеной капусты.

Далее – пшено промываем холодной водой, лук нарезаем кубиками, а морковь трем на крупной терке.

Следующий шаг – обжариваем лук с морковью на масле до готовности, добавляем томатную пасту и готовим еще 5 минут под крышкой. Чеснок и зелень мелко нарезаем.

«Когда бульон готов, вытаскиваем мясо. Добавляем в бульон картофель, даем закипеть, снимаем пену. Сразу добавляем капусту и пшено. Пусть варится 30 минут», - рассказала хозяйка о ходе приготовления капустняка.

Капустняк из квашеной капусты.

Затем, если нужно, отделяем мясо из бульона от костей.

«Добавляем протушенный лук, морковь с томатной пастой. А также чеснок, мясо, соль, специи и зелень. Пусть варится еще 10-15 минут на малом огне», - отметила о последних шагах в приготовлении капустника фудблогерка.

Капустник вкусно подавать со сметаной.

Последние новости Украины:

Салат из пекинской капусты – сверхбыстрый рецепт.

Леся Никитюк похвасталась идеально тонкими блинами – секрет приготовления.

Салат "Мужские слезы" - Ольга Сумская рассказала рецепт блюда, перед которым никто не устоит.