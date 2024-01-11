Как сварить капустняк действительно вкусно рассказали на странице кулинарного блога Mykitchen.in.ua.
Для капустняка понадобятся следующие ингредиенты: Курица 700г, Картофель 8шт., Квашеная капуста 400г (вес без сока), Пшено 100г, Лук 1шт., Морковь 1шт., Томатная паста 3 ст.л., Перец черный. 4шт., лавровый лист 1шт., соль, Смесь перцев молотая, Зелень.
Первый шаг в приготовлении капустняка – варим бульон.
«Для этого кусочки курицы тщательно промываем под проточной водой. Заливаем холодной водой и ставим варить, с момента закипания варим 1ч (если у нас курица) или 1.5ч (если свинина, телятина...). Когда бульон закипит снимаем с него периодически образующуюся пену. Пока варится бульон, готовим овощи», - посоветовала автор кулинарного блога.
Для этого сначала нарезаем картошку кубиками среднего размера. Затем необходимо отжать капусту от лишнего сока, заливаем кипятком и оставляем на 5мин.
Капусту откидываем на друшлаг, если нужно, то слегка отжимаем, нарезаем.
"Если вам нравятся длинные кусочки капусты, то можно и не нарезать", - отметила фудблогер.
Капустняк из квашеной капусты.
Далее – пшено промываем холодной водой, лук нарезаем кубиками, а морковь трем на крупной терке.
Следующий шаг – обжариваем лук с морковью на масле до готовности, добавляем томатную пасту и готовим еще 5 минут под крышкой. Чеснок и зелень мелко нарезаем.
«Когда бульон готов, вытаскиваем мясо. Добавляем в бульон картофель, даем закипеть, снимаем пену. Сразу добавляем капусту и пшено. Пусть варится 30 минут», - рассказала хозяйка о ходе приготовления капустняка.
Капустняк из квашеной капусты.
Затем, если нужно, отделяем мясо из бульона от костей.
«Добавляем протушенный лук, морковь с томатной пастой. А также чеснок, мясо, соль, специи и зелень. Пусть варится еще 10-15 минут на малом огне», - отметила о последних шагах в приготовлении капустника фудблогерка.
Капустник вкусно подавать со сметаной.
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