Салат из пекинской капусты «Леди» – это идеальное сочетание вкусных ингредиентов, которые дополнят любой стол, как праздничный, так и обычный.

Рецепт салата из пекинской капусты «Леди» рассказала на своей странице рецептов Ирина Бойчук.

«Вкусное не всегда должно быть сложным в приготовлении», – говорит Ирина.

И этот рецепт салата из пекинской капусты действительно очень простой в приготовлении. А результат не разочарует.

Для его приготовления понадобятся пекинская капуста – 1 небольшой кочан, буженина или ветчина копченая – 400 граммов, кукуруза консервированная – 1 банка, майонез – 3 столовые ложки, сухарики по вашему вкусу +/-100 граммов, соль по вкусу.

«Пекинскую капусту шинкуем, складываем в салатник, добавляем немного соли, хорошо переминаем чистыми руками, чтобы капуста пустила сок и уменьшилась в объеме. Добавляем в капусту консервированную кукурузу без жидкости», - рассказала Ирина о ходе приготовления салата из пекинской капусты «Леди».

Салат из пекинской капусты.

Следующий шаг – буженину нарезаем тонкой соломкой. А уже потом добавляем сухарики и майонез.

«Такой салат лучше делать перед подачей. Вымешать его с майонезом и дать сухарикам пропитаться минут 20. Если будете делать много салата, не добавляйте майонез и сухарики сразу, добавьте перед подачей, иначе они размокнут и салат потеряет вид», - советует фудблогер.





Салат из пекинской капусты.

Ирина советует тем, кто не ест или не любит майонез заменить его греческим йогуртом.

«Спасибо, выглядит вкусно. Приготовлю»,

«Какая вкуснятина!»,

«Вот с бужениной не делала, теперь обязательно попробую», - комментируют рецепт салата из пекинской капусты подписчики фудблогера.

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