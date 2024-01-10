Украинский защитник рассказал о ситуации на важном направлении и погибших собратьях.

Страшные бои на Бахмутском направлении не прекращаются, атиллерия врага не стихает ни на миг.

О ситуации возле Бахмута, в частности, рассказал украинский защитник, воин 210-го отдельного специального батальона "Берлинго" с позывным "Балу".

«Пытаемся вернуть утраченные позиции в районе Клещей - пока без успеха», - сообщил боец ​​в своем телеграмм-канале «Бахмутский Балу».

По его словам, россиян продолжают свозить со всех населенных пунктов, чтобы взять Клещиевку.

«К сожалению, есть погибшие побратимы. Артиллерия червей работает без остановки», - отметил «Балу».

По Хромову хороших новостей тоже нет. Боец сообщил, что его побратимы делают стягивание, но ребят «выбивали из "птиц", артиллерией, пехота».

«Также есть наши потери…», – рассказал «Бахмутский Балу».

По его словам, побратимов также выбили в районе Богдановки. К счастью, личный состав цел.

Добавим, по словам военных аналитиков и бойцов, россияне стремятся вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении, ожидается усиление давления в направлении Часового Яра.

Оборона Клещиевки и Андреевки сложная, поскольку оба населенных пункта разрушены, что делает их почти непригодными для обороны.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.

В частности, на Бахмутском направлении наши воины отразили атаки противника у Клещиевки и Андреевки.

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