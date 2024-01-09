Этот вкусный и очень простой в приготовлении салат из пекинки может стать фаворитом как на праздничном, так и на обыденном столе.

Рецептом салата из пекинки и сухариков поделилась фублогер Руслана Закрепа на своей странице в Инстаграм.

По ее словам, этот салат из пекинки стал фаворитом в ее списке салатов и в мгновение ока разлетается со стола.

Для его приготовления понадобятся такие ингредиенты: отварное мясо (курица, индейка или же не жирная свинина) 300 г, отваренные яйца 4 шт, небольшая пекинская капуста, 1 луковица, сухарики без специй - 1 стакан, для заправки натуральный йогурт или майонез, соль по вкусу.

Мясо и яйца для этого салата из пекинки необходимо нарезать кубиками, лук нарезать полукольцами и замариновать.

Салат из пекинки.

Сухарики Руслана рекомендую сделать домашние в духовке - из детской булки или багета.

Пекинскую капусту нужно нашинковать.

«Все продукты смешать и заправить йогуртом или майонезом. Я люблю с йогуртом, но для любителей майонеза вкуснее будет с майонезом», - отметила фудблогер, подчеркнув, что такой салат из пекинки может украсить праздничный или обычный стол.

Отметим, пекинская капуста содержит много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и помогают снизить уровень плохого холестерина.

Пекинская капуста идеально подходит для салатов.

Кроме того, пекинская капуста содержит витамины A, C, K, группы B, минералы, среди которых кальций, магний, калий, железо, селен, цинк.

Также в пекинской капусте содержатся аминокислоты глицин, лизин, аргинин.

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