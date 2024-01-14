Оладьи – это традиционное и очень популярное блюдо украинской кухни в виде небольших пышных жареных лепешек из жидкого теста.
Тесто на оладьи чаще всего делают на кефире или молоке, но для того чтобы они получились нежными и пышными следует знать несколько простых секретов.
Итак, понадобятся так ингредиенты: кефир 250 гр, мука 230 гр, яйца 1 шт, сахар 1 ст л, щепотка соли, сода 0,5 ч л или разрыхлитель 1 ч л.
Кефир должен быть хорошо теплым. Его можно немного подогреть в микроволновке или на плите. Но осторожно – кефир не должен свернуться.
Оладьи на кефире
Взбиваем сбиваем яйцо с сахаром и щепоткой соли. Следующий шаг – вливаем кефир и хорошо перемешиваем.
Муку нужно просеять и постепенно, маленькими порциями вводим в тесто. Тесто для оладий должно быть густым.
Еще один секрет пышных и вкусных оладий – в тесто с мукой вводим соду или разрыхлитель.
Оладьи на кефире
Перемешиваем и оставляем на 15 минут.
Последние шаги в приготовлении оладий – жарим на сковороде с обеих сторон под крышкой.
Отметим, что разные сорта муки могут иметь разное количество клейковины, поэтому в процессе приготовления оладий нужно ориентироваться именно на консистенцию. Чтобы отрегулировать плотность теста, можно добавить чуть больше кефира.
Тесто для оладий не должно быть жидким, но и не очень крутым.
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