Блинчики – одно из самых популярных блюд, которое можно приготовить, как на завтрак, так и на ужин и на рецепт, о котором рассказала известная фудблогер, действительно стоит обратить внимание.

«Блины, которые сносят крышу», - так говорит об этом рецепте фудблогер Ангелина Зинкова.

Рецептом шоколадных блинов с вишней и творогом кулинар поделилась на своей странице в Инстаграм.

Для их приготовления понадобятся следующие продукты: 3 яйца, 40 гр сахара, 400-420 мл молока, 140 гр муки, 20 гр какао, 30 гр сливочного масла.

Из такой пропорции выйдет 15 блинов.

«Соединяю яйца, сахар, половину муки, замешиваю густое тесто (чтобы не было комочков) и добавляю треть молока. Далее какао, мука, остальное молоко и сливочное масло. Жарю!», - прокомментировала ход приготовления блинов фудблогер.

Как приготовить блины на молоке.

Для начинки понадобятся следующие ингредиенты: 350 г кисломолочного сыра, 1/2 ч.л. ванильного сахара, 30-40гр сахарной пудры, 20мл сливок (или немного молока)

"Все смешать и пробить блендером, должна быть кремовая консистенция", - отметила фудблогер.

Кроме того, Ангелина предложила приготовить к блинам вишневый конфитюр. Для него понадобятся – 400гр вишни, 2ст.л. сахара, 1,5-2ст.л. крахмала.

«Вишню с сахаром немного прогреть, добавить крахмал, перемешивая довести до кипения», - дала рецепт конфитюра к блинам фудблогер.

Как приготовить блины на молоке.

В комментариях к рецепту подписчики Ангелины отмечают, что блины выглядят максимально вкусно:

«Это лучшее, что я ела из блинов»,

«Боже, я знаю, как это вкусно!»,

«Это что-то невероятное!».

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