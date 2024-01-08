Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, пишет Politeka.net.
Отвечая на вопрос, насколько возможна заморозка войны, Жданов отметил, что идет активная фаза войны информационной.
«Мы вступили в активную фазу информационной войны, в активную. Это началось с ноября месяца, когда они поняли, что с Авдеевкой не получается, что взятие Марьинки не привело ни к каким политическим приференциям и фактически фронт топчется на месте», - подчеркнул Жданов в своем новом видеообзоре.
Эксперт отметил, что при этом нельзя бесконечно держать такой темп наступления на нескольких оперативных направлениях. Ведь расход ресурсов колоссальный, начиная от горюче-смазочных материалов и заканчивая личным составом.
«Одной еды сколько надо, чтобы прокормить 450-тысячную группировку войск. Представьте, сколько тысяч тонн продовольствия надо постоянно сюда завозить. А потеря личного состава, а медицинское обеспечение. Путин сейчас прикладывает все усилия, которые только может, дергает за все ниточки», - подчеркнул Жданов.
Олег Жданов также заверил, что Запад не может позволить себе устать от войны.
«Запад может только сделать шаг в ускорении нашей победы. Запад не может остановиться и дать Путину победить. Остановка войны – это победа Путина», - подчеркнул эксперт.
Эксперт также высказал уверенность, что в Европе осознают, что Украина не может проиграть в этой войне, иначе выиграет Путин.
«Поэтому никакой заморозки не будет. Наша задача сейчас сформировать нормальную группировку войск, а у Запада задача вооружить ее. И постараться в максимально сжатые сроки закончить эту войну, чтобы не растягивать ее на годы», - отметил Жданов.
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