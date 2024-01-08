Россияне, поняв, что «с Авдеевкой не получается», а захват Марьинки не привел ни к чему, Кремль начал реализовывать еще один план.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, пишет Politeka.net.

Отвечая на вопрос, насколько возможна заморозка войны, Жданов отметил, что идет активная фаза войны информационной.

«Мы вступили в активную фазу информационной войны, в активную. Это началось с ноября месяца, когда они поняли, что с Авдеевкой не получается, что взятие Марьинки не привело ни к каким политическим приференциям и фактически фронт топчется на месте», - подчеркнул Жданов в своем новом видеообзоре.

Эксперт отметил, что при этом нельзя бесконечно держать такой темп наступления на нескольких оперативных направлениях. Ведь расход ресурсов колоссальный, начиная от горюче-смазочных материалов и заканчивая личным составом.

«Одной еды сколько надо, чтобы прокормить 450-тысячную группировку войск. Представьте, сколько тысяч тонн продовольствия надо постоянно сюда завозить. А потеря личного состава, а медицинское обеспечение. Путин сейчас прикладывает все усилия, которые только может, дергает за все ниточки», - подчеркнул Жданов.

Олег Жданов также заверил, что Запад не может позволить себе устать от войны.

«Запад может только сделать шаг в ускорении нашей победы. Запад не может остановиться и дать Путину победить. Остановка войны – это победа Путина», - подчеркнул эксперт.

Эксперт также высказал уверенность, что в Европе осознают, что Украина не может проиграть в этой войне, иначе выиграет Путин.

«Поэтому никакой заморозки не будет. Наша задача сейчас сформировать нормальную группировку войск, а у Запада задача вооружить ее. И постараться в максимально сжатые сроки закончить эту войну, чтобы не растягивать ее на годы», - отметил Жданов.

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