В этот раз на своей странице в Instagram Ирина Билык решила поделиться рецептом очень простого и вкусного блюда.

"Друзья, знакомьтесь, это ленивый хачапури", – показала Ирина Билык свое творение.

Для приготовления ленивого хачапури Ирина Билык берет следующие ингредиенты:

  • творог – 1 уп.
  • яйца – 4 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • лаваш - 3 шт.
  • тесто фило – 1 уп.
  • твердый сыр – 150 г
  • зелень
  • молоко – 200 мл
  • соль, перец черный
  • овощи (помидор, перец, морковь, лук, чеснок) – 300 г

Ирина Билык

"Очень вкусно и выглядит бомбезно", – советует Ирина Билык.

Сначала готовим начинку. К пачке творога Ирина Билык добавляет четыре яйца и перемешивает массу вилкой. После этого добавляем молоко, натертый твердый сыр, измельченную зелень по вкусу, столовую ложку муки и все перемешиваем.

"Берем лаваш и в формочку выкладываем нижний слой и верхний... А внутри перекладываем слой начинки и слой тонкого теста фило. И перемазываем каждый слой нашей веселой начинкой из сыра и зелени", – объясняет Ирина Билык.

Помидор, перец, морковь, лук и чеснок Ирина Билык мелко порезала и протушила. Тушеными овощами певица украсила верхний слой лаваша.

Выпекать такой ленивый хачапури нужно в разогретой до 170-180 градусов духовке примерно 40 минут.

рецепт

Последние новости Украины:

Лилия Ребрик поделилась оригинальным рецептом быстрого завтрака.

С румяной корочкой: Ольга Сумская рассказала рецепт любимого блюда на праздничном столе.

Также сообщалось, что Наталья Денисенко поделилась секретом вкусного мяса.