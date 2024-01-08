В этот раз на своей странице в Instagram Ирина Билык решила поделиться рецептом очень простого и вкусного блюда.
"Друзья, знакомьтесь, это ленивый хачапури", – показала Ирина Билык свое творение.
Для приготовления ленивого хачапури Ирина Билык берет следующие ингредиенты:
- творог – 1 уп.
- яйца – 4 шт.
- мука – 1 ст.л.
- лаваш - 3 шт.
- тесто фило – 1 уп.
- твердый сыр – 150 г
- зелень
- молоко – 200 мл
- соль, перец черный
- овощи (помидор, перец, морковь, лук, чеснок) – 300 г
"Очень вкусно и выглядит бомбезно", – советует Ирина Билык.
Сначала готовим начинку. К пачке творога Ирина Билык добавляет четыре яйца и перемешивает массу вилкой. После этого добавляем молоко, натертый твердый сыр, измельченную зелень по вкусу, столовую ложку муки и все перемешиваем.
"Берем лаваш и в формочку выкладываем нижний слой и верхний... А внутри перекладываем слой начинки и слой тонкого теста фило. И перемазываем каждый слой нашей веселой начинкой из сыра и зелени", – объясняет Ирина Билык.
Помидор, перец, морковь, лук и чеснок Ирина Билык мелко порезала и протушила. Тушеными овощами певица украсила верхний слой лаваша.
Выпекать такой ленивый хачапури нужно в разогретой до 170-180 градусов духовке примерно 40 минут.
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