Знаменитая украинская певица Ирина Билык показала, что она на самом деле искусная хозяйка, и поделилась рецептом оригинального блюда.

В этот раз на своей странице в Instagram Ирина Билык решила поделиться рецептом очень простого и вкусного блюда.

"Друзья, знакомьтесь, это ленивый хачапури", – показала Ирина Билык свое творение.

Для приготовления ленивого хачапури Ирина Билык берет следующие ингредиенты:

творог – 1 уп.

яйца – 4 шт.

мука – 1 ст.л.

лаваш - 3 шт.

тесто фило – 1 уп.

твердый сыр – 150 г

зелень

молоко – 200 мл

соль, перец черный

овощи (помидор, перец, морковь, лук, чеснок) – 300 г

"Очень вкусно и выглядит бомбезно", – советует Ирина Билык.

Сначала готовим начинку. К пачке творога Ирина Билык добавляет четыре яйца и перемешивает массу вилкой. После этого добавляем молоко, натертый твердый сыр, измельченную зелень по вкусу, столовую ложку муки и все перемешиваем.

"Берем лаваш и в формочку выкладываем нижний слой и верхний... А внутри перекладываем слой начинки и слой тонкого теста фило. И перемазываем каждый слой нашей веселой начинкой из сыра и зелени", – объясняет Ирина Билык.

Помидор, перец, морковь, лук и чеснок Ирина Билык мелко порезала и протушила. Тушеными овощами певица украсила верхний слой лаваша.

Выпекать такой ленивый хачапури нужно в разогретой до 170-180 градусов духовке примерно 40 минут.

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