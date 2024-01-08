В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусные медово-имбирные бедра.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что на приготовление этого сытного и пряного блюда уйдет всего 10 минут, а мясо в итоге получится невероятно сочным, ароматным, с приятной сладковатой корочкой.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

куриное бедро без кости – 4 шт.

30 г кукурузного крахмала

100 г соевого соуса

30 г меда

20 г корня имбиря

чеснок – 3 зуб.

перец – по вкусу

растительное масло для жарки

кунжут

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет к бедрам перец, обваливает их в крахмале и обжаривает на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по четыре минуты с каждой стороны, а затем убирает со сковороды.

Для соуса смешиваем соевый соус, мед, натертый имбирь и чеснок. Выливаем эту ароматную смесь на сковороду и доводим до кипения. После этого выкладываем обжаренные бедра в соус и готовим еще по две минуты с каждой стороны.

Готовые медово-имбирные бедра "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво посыпает кунжутом.

Шеф-повар добавил, что бедрышки в медово-имбирном соусе, поскольку это азиатское блюдо, лучше всего смакуют с рисом, но они прекрасно подойдут и к любому другому гарниру - картофелю, макаронам, гречке и тому подобное.

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