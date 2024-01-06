Победительница «Мастер Шеф-12» Валерия Матрохина поделилась очень оригинальным рецептом сырников, которые влюбляют в себя с первого взгляда.

По словам победительницы Мастер Шеф, это сырники из мака, а точнее мака с сырниками.

Для приготовления сырников понадобятся следующие ингредиенты: кисломолочный творог 350г, цедра (апельсин, лимон, лайм), желток 2 шт, мед 1-2 ст.л, мука 2 ст.л, ваниль.

«Все переминаю вилкой и оставляю на 15-20 минут», - рассказала победительница «Мастер Шеф» на своей странице в Инстаграм.

Рецепт сырников.

Далее требуются мак сухой 70г, молоко ~150 мл, сахар или мед 2 ст.л.

«Провариваем на среднем огне до испарения жидкости», – рассказала Валерия Матрохина.

Начинаем формировать сырники, посыпав мукой. Жарить победительница «Мастер Шеф» советует на кокосовом или сливочном масле.

Рецепт сырников.

«Сковороду разогрели, добавили масло, выложили сырники, накрыли крышкой, когда увидите, что сырники уже взядись и снизу появилась привлекательная корочка, то переворачиваем, немного убавляем огонь и снова накрываем крышкой», - рассказала Валерия о ходе приготовления сырников по этому рецепту.

Подавать сырники можно со сметаной, фруктами, ягодами, карамелью, орехами. Своё блюдо Валерия Матрохина также украсила цветами василька.

Рецепт сырников.

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