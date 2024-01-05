Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки приступил к работе над законопроектом о мобилизации в Украине.

На заседании, где рассматривался законопроект о мобилизации в Украине присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Залужный и Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации в Украине – это объективная составляющая войны.

"Не будет усиления – некому будет защищать государство. В то же время, они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в частности убирать антиконституционные положения", – рассказал нардеп.

Гончаренко добавил, что документ планируют рассматривать в течение трех дней, 8 января истекает срок подачи альтернативных законопроектов.

Поэтому Комитет по национальной безопасности должен принять решение, которое он рекомендует Совету.

В комментариях пользователи сети отреагировали на законопроект об усилении мобилизации в Украине:

"Может для начала нужно позаботиться о надлежащей экипировке, оружии и артиллерии для военных? Собрались ли Вы количеством людей побеждать эту войну?",

"Надо начинать с Верховной рады мобилизацию ,тогда и война скоро закончится",

"Что полиция война не касается ? Что полиция живет на Марсе? Пусть мобилизуют полицейских мужчин, а женщин полицейских пусть оставят в тылу, то постоянно пропагандируют что им нужно людей», - пишут украинцы в комментариях.

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