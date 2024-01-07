Телеведущий и шоумен Юрий Горбунов предложил рецепт блюда, которое готовится "легко, весело и самое главное – вкусно".

Юрий Горбунов поделился рецептом грибной запеканки, пишет Politeka.net.

Для ее приготовления понадобятся простые ингредиенты: шампиньоны, лук, куриное филе, твердый сыр, сметана, соль и перец по вкусу.

Грибы и лук необходимо порезать и высыпать на сковороду. Когда они немного поджарились и начали тушиться – добавляем порезанную кубиками вареную курицу.

Солим и перчим.

«Поскольку у нас здесь достаточно много жидкости, можно много сметаны не добавлять. Я добавил три ложечки», - отметил Юрий Горбунов, готовя запеканку в эфире "Завтрак с 1+1".

Все перемешиваем.

Следующий шаг – выкладываем грибную смесь с луком и курицей в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Сверху натираем сыр.

Ставим запеканку в духовку.

"На 180 градусов разогрета", - отметил Юрий Горбунов.

Запекаем блюдо 40–50 минут до образования румяной корочки.

Кстати, в такую ​​запеканку можно добавлять другие вкусные ингредиенты – мясной фарш, картофель, морковь, сырые яйца.

Получится ароматное и сытное блюдо для семейного обеда или ужина.

Отметим, шампиньоны могут похвастаться витаминами группы В (В2, В5, В9, В6), РР, бета-каротином, витамином С, Е, минералами, среди которых кальций, фосфор, хлор, натрий, калий, хром, цинк, йод, фтор , кобальт, рубидий.

Более того, из мякоти некоторых видов получают антибиотики.

Шампиньоны – одни из немногих видов грибов, которые можно употреблять в пищу сырыми.

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