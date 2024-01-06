Телеведущая канала «1+1» Маричка Падалко поделилась рецептом шоколадного десерта, который обожают ее дети.

Звезда канала «1+1» Маричка Падалко рассказала на своей странице в Инстаграм, как готовит любимый десерт своих детей – шоколадный брауни. Вкус, подчеркнула Падалко, будет необычайным.

Итак, для приготовления брауни по рецепту Марички Падалко, понадобятся 3 яйца, 1,5 стакана сахара, 100 г сливочного масла, 1 стакан молока, 2 неполных стакана просеянной муки (где-то по 180 мл), 80 г какао 20-22%, 0 ,5 ч.л. соли, 0,25 ч.с. соды, 1 ч. л. разрыхлителя.

Сначала необходимо взбить яйца с сахаром, добавить растопленное масло, затем молоко. Далее в отдельной посуде необходимо смешать все "сухие" ингредиенты и постепенно их добавить на низкой скорости комбайна к "жидким".

«Тесто будет достаточно густым. Если Вы чувствуете, что оно получилось густым, и комбайн его едва перемешивает, можете добавить совсем немного молока», - посоветовала Маричка Падалко.

Маричка Падалко также отметила, что обычно выпекает в мультиварке при температуре 150-160 С часа полтора - зубочистка должна быть абсолютно сухой на момент готовности.

«Здесь больше рисков недопечь, чем перепечь! В духовке хватит 170-180 градусов и минут 40-50. Наблюдайте!», - отметила телеведущая.





Рецепт брауни

Рецепт брауни.

В семье телеведущей к брауни еще любят добавить сметанный крем: три коробки сметаны 20%, сахар по Вашему вкусу и сгуститель.

"Это наш проверенный семейный десерт на все важные события", - подчеркивала звезда "1+1".

В комментариях к рецепту брауни подписчики Марички Падалко рассказывали, что десерт получается действительно вкусным.





Рецепт брауни.

«Выпекала "Брауни" по вашему рецепту, вкус и аромат не передать словами, он ну очень вкусный»,

«Єто что-то невероятное! Я только открыла мультиварку, как дети оказались рядом с тарелками. С криками отправила на уроки в зум...наверное съедим его раньше, чем я приготовлю шоколадную глазурь! Спасибо за рецепт!»,

"Теперь это наш любимый "брауни".

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