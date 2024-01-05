На Авдеевском направлении продолжается пряжный ад, стали известны некоторые подробности, как изменилась ситуация на поле боя.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло почти 60 боевых столкновений.

Жестокие бои, в частности, продолжаются на Авдеевском направлении.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области», - сообщили в Генштабе.

Ранее начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил, что по всему Авдеевскому направлению началось "обострение" ситуации.

"В основном российские военные пытаются идти на Степовое. Это самая близкая точка, где нам можно перерезать логистику. Степовое под контролем ВСУ. Они иногда заходят на крайние улицы, но им не дают пройти», – сообщал Барабаш.

При этом в городе остаются местные жители. Почти каждый день люди получают ранения или гибнут.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что в Степовом ад.

«Севернее и южнее его не легче. Враг продвинулся в сторону Бердичева и Очеретиного еще метров на 300, пытается закрепиться. Угроза на северном фланге всего авдеевского операционного района растет», - рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, от Водяного у врага не было новых продвижений – там, ценой титанических усилий украинских защитников, удается сдерживать нашествие.

«Западнее Каменки враг начал новую серию атак в сторону авдеевского карьера. Бои продолжаются. В частном секторе на юге Авдеевки продолжается уничтожение врага в промышленных масштабах», – рассказал Мирошников.

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