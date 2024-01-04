В Харьковской больнице неотложки умерла выдающаяся украинская актриса Виктория Тимошенко.
Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
Виктория Тимошенко - актриса Харьковского драматического театра, была сильно травмирована во время ракетной атаки по центру Харькова, утром 2 января.
Сообщается, что актриса была в крайне тяжелом состоянии.
Врачи сделали все возможное, чтобы спасти Викторию Тимошенко, но, к сожалению, жизнь выдающейся актрисы оборвалась утром 4 января.
"Коллеги Виктории Николаевны, коллектив Харьковского академического драматического театра, выражают искренние соболезнования!", - говорится в сообщении Харьковской ОВА.
Напомним, актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко пострадала 2 января в результате ракетного удара россиянами по Харькову.
Напомним, количество раненых в результате ударов по Харькову утром 2 января возросло, сообщили в полиции Харьковщины.
Среди раненых шесть детей от 6 до 13 лет.
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