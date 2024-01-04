В Харьковской области в больнице скончалась выдающаяся украинская артистка.

В Харьковской больнице неотложки умерла выдающаяся украинская актриса Виктория Тимошенко.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Виктория Тимошенко - актриса Харьковского драматического театра, была сильно травмирована во время ракетной атаки по центру Харькова, утром 2 января.

Сообщается, что актриса была в крайне тяжелом состоянии.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти Викторию Тимошенко, но, к сожалению, жизнь выдающейся актрисы оборвалась утром 4 января.

"Коллеги Виктории Николаевны, коллектив Харьковского академического драматического театра, выражают искренние соболезнования!", - говорится в сообщении Харьковской ОВА.

Напомним, актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко пострадала 2 января в результате ракетного удара россиянами по Харькову.

Напомним, количество раненых в результате ударов по Харькову утром 2 января возросло, сообщили в полиции Харьковщины.

Среди раненых шесть детей от 6 до 13 лет.

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