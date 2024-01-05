На границе фиксируется увеличение попыток использования мужчинами поддельных документов при мобилизации в Украине.

Так, пограничники могут проверять документы ТЦК, предоставляющие гражданину отсрочку от мобилизации в Украине.

Как сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко, усиление проверок соответствует нормам законодательства и правилам пересечения границы.

По его словам, пограничники фиксируют увеличение использования мужчинами поддельных документов.

Также фиксируется тот факт, что их цель поездки не соответствует тем, которые определены правилами, речь идет о перевозке грузов, пассажиров, гуманитарных грузов.

Демченко объяснил, что пограничники могут проверять документы по ТЦК.

Пресс-секретарь ГНСУ напомнил, что правилами определено то, что границу могут пересекать ряд категорий военнообязанных, которые не подлежат мобилизации в Украине и имеют отсрочку.

"Поэтому пограничники могут проверять документы и по ТЦК, которые фиксируют тот факт, что им предоставлена ​​отсрочка", – заявил Демченко.

Украинцы в комментариях отреагировали на проверки на границе:

"Т.е. имея законные основания для выезда нужно обязательно явиться в ТЦК и в военно-учетных документах получить отметку об отсрочке от мобилизации...",

"Обстоятельства по военным сословиям меняется, много гибнет наших ребят, они истощены, кому же как не мужчинам им помогать а у нас много уклонявшихся как к**сы убегающих по поддельным документам." Надо идти в военкомат и откровенно говорить " я с**кло и их будут отправлять в ремонтные бригады",

"Верните все бы**, пересекшее границу во время войны, за бабло.

Вы прессуете только простых Людей, а продажных предательских коррупционеров не трогают", - жалуются в комментариях украинцы.

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