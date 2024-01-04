Украинский блогер и бывший муж певицы Анны Тринчер, Александр Волошин, высказал свое мнение относительно предложения военных пригласить блогеров пройти военно-летную комиссию (ВЛК) в ТЦК.

В своем Instagram Волошин заявил, что он против мобилизации блогеров и обосновал свою точку зрения.

По его мнению, каждый должен оставаться на своем месте, и работа блогеров и инфлюэнсеров вносит свой вклад в сбор средств на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В качестве примера он упомянул блогера Мишу Лебигу, который собрал более восьми миллионов гривен в помощь украинской армии за прошлый год.

Волошин высказал опасения относительно возможного провала на фронте, утверждая, что блогеры, бизнесмены и доноры, покинувшие страну или участвующие во военных действиях, могут не поддерживать сбор средств так эффективно, как раньше.

"Ситуация: ваш товарищ/друг/отец воюет… И его рота понимает, что нет машин, нет техники и государство ничего не дает… Ваш отец понимает, что рядом с ним блогеры, бизнесмены и те, кто раньше донатил – большинство из них уже воюет, или покинули страну и им стало уже все равно, потому что они убегали от мобилизации и считают, что их выдворили из страны. Будут ли закрываться сборы? Нет. Будет ли провал на фронте? Думаю, да" - заявил Волошин.

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