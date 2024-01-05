Салат из пикинской капусты, который обязательно захочется приготовить, как на обычный ужин, так и на праздничный стол.

Салат из пекинской капусты и куриным филе можно приготовить в любое время года, пишет Politeka.net.

А этот отличный рецепт с вкусным соусом подойдет и для повседневного меню, и для праздничного стола.

Итак, для пикантного салата из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: капуста пекинская 1 шт, куриное филе 1 шт, помидор 2 шт, яйца вареные 4 шт, сухарики.

Для приготовления заправки в салат возьмите сметану – 200 мл, оливковое масло – 2 ст.л., лимонный сок – 2 ст. л., чеснок – 2 зубца, зелень, французскую горчицу – 2 ч.л. и специи по вкусу.

Филе обжариваем небольшими кусочками.

Пекинскую капусту, яйца и помидор нарезаем и выкладываем в миску. Туда же добавляем жареное куриное филе.

Пикантный салат из пекинской капусты.

Чеснок отправляем в чеснокодавку. Все ингредиенты для заправки перемешиваем.

Заправляем салат из пекинской капусты соусом, украшаем сухариками и можно подавать на стол.

Подчеркнем, что в пекинской капусте много витамина С, который является антиоксидантом. В 100 г продукта содержится 45% дневной нормы этого витамина.

Пекинская капуста содержит также много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и помогают снизить уровень плохого холестерина.

Пекинская капуста очень популярна среди тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в форме.

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