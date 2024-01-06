Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, в каких профессиях сейчас самая актуальная потребность.

Мобилизация в Украине продолжается, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ рассказал об актуальных профессиях в ВСУ.

Владимир Фитьо заявил, что сейчас нуждается в формировании новых бригад в разгар мобилизации в Украине, поэтому фактически все профессии в ВСУ и Силах обороны востребованы.

По его словам, это больше плюс, чем минус, потому что каждый желающий сможет выбрать для себя профессию.

В частности, Фитьо рассказал о контрактной военной службе во время мобилизации в Украине.

"Вы просто обращаетесь в эту бригаду, получаете отношение на данную должность, далее обращаетесь в свой территориальный центр комплектования и говорите: "я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в той бригаде", – рассказал Фитьо.

В комментариях украинцы отреагировали на новость о службе в армии в период действия мобилизации в Украине:

"В войске не хватает ребят отслуживших в ВСУ и сейчас на пенсии, не хватает пенсионеров МВД вышедших на пенсию в 45 они получают хорошую пенсию, имеют хорошие навыки обращения с оружием, знают законы",

"Депутатов, чиновников и мажоров не хватает нашему войску! Как только они появятся, вскоре будет и Победа!».

Источник: РБК.

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