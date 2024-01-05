В Украину вернулись почти все граждане, выехавшие из страны в 2023 году.

Так, число выехавших граждан вернувшихся составляет менее 1%.

Об этом стало известно благодаря платформе "Опендатабот" со ссылкой на статистику пограничников.

Украинские пограничники в дальнейшем даны за 11 месяцев 2023 года.

За это время было зафиксировано более 32 миллионов пересечений границы в обоих направлениях.

Однако все украинцы, выезжавшие за пределы нашего государства (99%), уже вернулись домой.

Пограничники сообщили, что за неполный 2023 год в Украину вернулись 14 миллионов человек, а уехали 14,1 миллиона.

Разница между выехавшими и вернувшимися составляет 142 тысячи украинцев.

В начале 2023 больше украинцев выезжали, чем возвращались, но с июля месяца тенденция изменилась.

Украинцы в комментариях отреагировали на данные пограничников:

"ой, размешили...кто Все вернулись...",

"Большинство не вернется! Потому что ехали воспользовавшись случаем! Проанализируйте лучшее из каких регионов выезжали и куда вернулись",

"Это кто себе придумал, может наоборот еще больше уехало и еще больше выедет с такими законами для людей",

"Очень сомнительно",

"Возможно. Только волонтеры ездили туда-сюда десятки раз. А кто должен был убежать, бежали в 22-м. Ну и кое-кто из привлеченных до сих пор...".

Последние новости Украины:

Напомним, работники ТЦК активизировались и раздают повестки одесситам в новых местах, фото и видео.

Как сообщала Politeka, с'явился новый способ вручения повесток с "бонусом", адвокат предупредил.

Также писала Politeka, мужчина дважды отказался от призыва из-за посещения церкви, как суд его наказал.