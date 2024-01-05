Победительница «Мастер Шеф. Аматоры» поделилась рецептом вкусной, полезной и популярной закуски.

«Приготовим хумус», - предложила Валерия Матрохина на своей странице в Инстаграм.

Для хумуса нужно взять следующие ингредиенты: 1 банка консервированного нута, 2 ст. л тахини пасты, 1 ст. л сока лимона, 1 зубчик чеснока, соль.

Для тахини пасты – 150 г подсушенного белого кунжута, 3-4 ст. л растительного масла, соль.

Как приготовить хумус дома.

«Перебиваем до консистенции жидкой пасты, можно хранить в холодильнике несколько недель», – рассказала победительница «Мастер Шеф».

Валерия Матрохина отметила, что хумус вкусный с поджаренным лавашом или питой и нарезанными хрустящими овощами.

Как приготовить хумус дома.

Отметим, что хумус также прекрасно сочетается со свежими овощами, в частности огурцами, морковью, помидором, сельдереем.

Хумус подается как отдельное блюдо или как гарнир к мясу.

Хумус также может стать отличным компаньоном к яйцам пашот, тостам, овощным гарнирам и салатам, грибам, омлетам.

Как приготовить хумус дома.

На востоке хумус едят с питой или лавашем, в других регионах – с кукурузными чипсами, хлебом и т.д.

Хумус – чрезвычайно полезное блюдо. Всего 42 калории в 100 граммах, а составляет примерно 20% суточной нормы витамина В, 19% белка. Содержит фолиевую кислоту, фосфор, железо, витамин С, цинк.

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