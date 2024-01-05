Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить оригинальный тартар из сельди.

Тартар – знаменитая холодная скуска французской кухни, которую готовят из сырого мяса или рыбы. Звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил поэкспериментировать и приготовить тартар из доступной украинцам сельди.

Закуска получилась похожей на форшмак, но имеет свой неповторимый вкус. Тартар из сельди очень быстрый и простой в приготовлении, отлично подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день.

Для этого рецепт судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

100 г сельди

10 г зеленого лука

10 г синего лука

½ вареного яйца

5 г петрушки

5 г каперсов

15 г майонеза

10 г масла из-под сельди

соль и перец по вкусу

бородинский хлеб

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво мелкими кусочками нарезает зеленый лук, синий лук, каперсы, петрушку, половинку вареного яйца, селедку и смешивает все в одной емкости. Добавляем майонез, масло из-под сельди, солим, перчим по вкусу и хорошо перемешиваем.

На разогретой сковороде с растительным маслом шеф-повар обжаривает кусочки бородинского хлеба.

С помощью формовочного кольца "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво ровно выкладывает на тарелку тартар из сельди и подает его вместе с гренками.

В комментариях украинцы оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф", но отмечают, что гренки лучше жарить на сухой сковороде, без добавления масла, чтобы избежать лишних калорий:

"ничего себе, вкуснятина какая. И вроде бы все просто";

"интересное блюдо!".

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