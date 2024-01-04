Соус для очень популярного салата «Цезарь» можно купить в магазине, а можно сделать самому – так блюдо получится еще вкуснее.

Салат Цезарь - это одно из самых известных блюд североамериканской кухни, пишет Politeka.net.

Его подают во множестве ресторанов и кафе, и почти всегда можно найти в отделах кулинарии в супермаркетах и ​​на стойках быстрого питания аэропортов.

Теперь салат «Цезарь» имеет множество вариантов, но в классическом варианте это блюдо подается только с листьями хрустящего салата ромен, сухариками и заправкой.

Кое-кто говорит, что нельзя приготовить настоящую заправку для «Цезаря» без яичного желтка, анчоусов и вустерского соуса. Однако кулинары любят экспериментировать не только с ингредиентами салата, но и соусом для «Цезаря».

"Салат Цезарь.

Так, для приготовления домашнего соуса для салата «Цезарь» можно взять такие ингредиенты: три яйца, столовую ложку горчицы, 1,5 ст. л. соевого соуса, 30-50 г твердого сыра, несколько маленьких маринованных огурцов, 2-3 зубчика чеснока, 100 мл. подсолнечного масла.

Яйца вбиваем в миску, добавляем горчицу и соевый соус. Сыр и маринованные огурцы режем на кубики.

Также выкладываем в миску чеснок, вливаем растительное масло и взбиваем все ингредиенты блендером.

Должен получиться густой и ароматный соус.

Вот и все, салат «Цезарь» можно заправлять.

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