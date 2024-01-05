Украинская певица Наталья Могилевская, которая рассказала недавно об удочерении двух девочек, столкнулась с хейтом.

В новогоднюю ночь Наталья Могилевская делится радостной новостью: она стала матерью двух девочек, сестер, которых она усыновила. Девочкам было 10 и 2 года соответственно на момент принятия решения артисткой об усыновлении. Однако этот важный шаг вызвал неоднозначные реакции, в том числе и негативные комментарии и хейт в адрес певицы.

Даже под новым постом Могилевской о тяжелых днях из-за обстрелов оккупантов она столкнулась с негативом от группы украинцев и дала свой комментарий.

«А что на счет девушек, которых удочерила, то если бы хотела пиаром не было это все, как-то» - заявила одна из пользователей сети.

Могилевская ответила: «Именно поэтому я и молчала два года, потому что очень хотела пропиариться. Меня смущает уныние людей. Даже такие новости вызывают недоверие и негатив» - написала артистка.

В сети многие также поддержали Наталию и с уважением отнеслись к столь важной новости:

«Зачем такое писать 😡 у девочек теперь есть семья и это главное; Не обращайте внимания. Это не от большого ума.. это от малой души! Горжусь вами. Дай Бог вашей семье всего лучшего; Наталочка, терпения, силы и мужества, не обращай внимания на таких людей».

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