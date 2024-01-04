На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить трубочки со сгущенкой, как в детстве.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что особенность этого рецепта в том, что нам не понадобится вафельница и электроэнергия – вафельные трубочки легко приготовить на сковороде.
Для приготовления вафельных трубочек со сгущенкой судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 100 мл молока
- 100 г растопленного сливочного масла
- 3 яйца
- 150 г сахара
- щепотка соли
- 200 г муки
- 400 г вареной сгущенки (ириски)
- 30 г орешков
Чтобы приготовить тесто на вафельные трубочки, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сначала смешивает муку, сахар, ванильный сахар и соль.
К смеси сухих ингредиентов добавляем молоко, сливочное масло и яйца, замешиваем венчиком тесто.
На разогретой сковороде жарим плотные блины и сразу заворачиваем их в трубочки. Наполняем их сгущенкой – в качестве кондитерского шприца "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал просто пакет с отрезанным краем.
Края трубочек присыпаем измельченными орехами, а сверху можно присыпать десерт сахарной пудрой.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво:
"Спасибо за рецепт. Как давно я их хотела, но не знала, как приготовить без вафельницы";
"Спасибо, Эктор. Напомнили детство😍";
"Супер🔥 очень актуально, что можно приготовить на сковороде👏".
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