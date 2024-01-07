Появилось требование призвать государственных служащих на службу в разгар мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, между тем в сети требуют рассмотреть вопрос по поводу призыва в ряды ВСУ государственных служащих.

Петиция касающаяся мобилизации в Украине появилась на сайте президента Украины.

"Прошу рассмотреть вопрос по поводу мобилизации в ряды ВСУ государственных служащих, получавших и получающих заработные платы за счет налогоплательщиков. Очень не справедливо, что люди, которые получали и получают заработные платы по налогам граждан, будут дальше получать заработные платы за счет налогоплательщиков, но мобилизуют тех же налогоплательщиков», - говорится в обращении автора петиции Головинова Александра.

По его словам, госслужащие должны защищать налогоплательщиков в первую очередь

"Именно эти люди должны защищать налогоплательщиков в первую очередь, потому что эти люди все это время существовали за счет государства. А тогда будет мотивация идти и самим налогоплательщикам в армию!", - считает автор обращения к президенту.

Также он обнародовал список тех, кто, по его мнению, должен пойти на службу в разгар мобилизации в Украине.

"Предлагаю мобилизовать мужчин призывного возраста с государственных должностей:

1. Часть (определенный процент) депутатов Верховной Рады.

2. Часть депутатов и рабочих местных советов.

3. Часть состава (определенный процент) Национальной полиции Украины.

3. Сотрудники прокуратуры.

4. Таможня, и так далее", - резюмировал автор петиции.

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