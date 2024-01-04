У телеведущей Лилии Ребрик большая семья, в которой скоро появится третий ребенок, так что актриса и телеведущая любит завтраки, которые легко готоятся и надолго наполняют энергией, пишет Politeka.net.
Одним из таких рецептов завтрака Лилия Ребрик решила поделиться со своими подписчиками на странице в Инстаграм.
«Обожаю вкусные завтраки. Главное, чтобы полезный и питательный», - отметила Лилия Ребрик.
Актриса рассказала, как готовит омлет в пакете-слайдере:
"В пакет-слайдер закинуть яйца, молоко, специи, закрыть пакет и промиксовать все в руках".
Интересный рецепт омлета с молоком.
Далее, говорит Лилия Ребрик, нужно просто положить пакет-слайдер в кастрюлю с водой.
"Не разрывая пакет", - объяснила Лилия Ребрик.
Телеведущая выбрала пакет-слайдер, в котором можно варить до 30 минут.
Комментируя такой рецепт завтрака, подписчики Лилия Ребрик разошлись в своих мнениях.
Интересный рецепт омлета с молоком.
Так, одни хозяйки рассказали, что не готовят даже в пакетах для запекания, ведь это вредно, другие же наоборот поблагодарили за эту интересную идею завтрака.
«Очень интересный вариант приготовления омлета. Теперь нужно и себе попробовать, а еще мыть ничего не надо. Как вы говорите «Джекпот»,
«Сегодня в «Сніданку» как раз рассказывали о вреде приготовления пищи в рукаве. И о вреде фольги. Но это все очень удобно. Спасибо за омлет. Надо попробовать»,
«Извините, но что-то не то»,
«Я обожаю утренние ритуалы. Важно, чтобы завтрак был вкусным и потом можно вообще не есть».
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