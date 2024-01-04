Актриса и телеведущая Лилия Ребрик любит, чтобы завтраки были вкусными, полезными и быстрыми в приготовлении.

У телеведущей Лилии Ребрик большая семья, в которой скоро появится третий ребенок, так что актриса и телеведущая любит завтраки, которые легко готоятся и надолго наполняют энергией, пишет Politeka.net.

Одним из таких рецептов завтрака Лилия Ребрик решила поделиться со своими подписчиками на странице в Инстаграм.

«Обожаю вкусные завтраки. Главное, чтобы полезный и питательный», - отметила Лилия Ребрик.

Актриса рассказала, как готовит омлет в пакете-слайдере:

"В пакет-слайдер закинуть яйца, молоко, специи, закрыть пакет и промиксовать все в руках".

Интересный рецепт омлета с молоком.

Далее, говорит Лилия Ребрик, нужно просто положить пакет-слайдер в кастрюлю с водой.

"Не разрывая пакет", - объяснила Лилия Ребрик.

Телеведущая выбрала пакет-слайдер, в котором можно варить до 30 минут.

Комментируя такой рецепт завтрака, подписчики Лилия Ребрик разошлись в своих мнениях.

Интересный рецепт омлета с молоком.

Так, одни хозяйки рассказали, что не готовят даже в пакетах для запекания, ведь это вредно, другие же наоборот поблагодарили за эту интересную идею завтрака.

«Очень интересный вариант приготовления омлета. Теперь нужно и себе попробовать, а еще мыть ничего не надо. Как вы говорите «Джекпот»,

«Сегодня в «Сніданку» как раз рассказывали о вреде приготовления пищи в рукаве. И о вреде фольги. Но это все очень удобно. Спасибо за омлет. Надо попробовать»,

«Извините, но что-то не то»,

«Я обожаю утренние ритуалы. Важно, чтобы завтрак был вкусным и потом можно вообще не есть».

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