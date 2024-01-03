Для приготовления салата из пекинской капусты по этому рецепту нужно всего несколько ингредиентов, но результат будет отличным.

Салат из пекинской капусты можно приготовить как на праздничный стол, так и в обычный день, пишет Politeka.net.

Калорий в пекинской капусте совсем мало – 12 калорий в 100 граммах овоща, при этом – много витаминов и других полезных веществ (витаминов С и А, витаминов группы В, калия, кальция, магния, фосфора, аминокислот).

Рецептов салатов из пекинской капусты множество, ведь совмещать ее можно с разными ингредиентами.

Так, кулинар Виктория, которая ведет свою кулинарную страницу в Инстаграм «cook_with_me_at_home», рассказала рецепт салата из пекинской капусты, который готовят в ее семье.

«Практически ни один праздник не обходится у меня без этого салатика. Причем если не сделаю его я, то у мамы на столе он обязательно будет. Легкий, нежный и вкусный!», - рассказала Виктория.

Для этого салата нужны такие ингредиенты: пекинская капуста – 500 г, крабовые палочки – 350 г, вареные яйца – 6 шт., кукуруза – 1 б., майонез, соль и специи по вкусу.

Пекинскую капусту нужно помыть, обсушить, отрезать хвостик и тонко порезать.

«Я еще частично отрезаю белую более твердую часть при основании», – посоветовала Виктория.

Крабовые палочки и яйца нужно нарезать кубиками.

Далее в миске необходимо объединить порезанные ингредиенты и сцеженную консервированную кукурузу.

"Перед подачей добавить специи и майонез, перемешать и смаковать", - рассказала Виктория о последнем шаге в приготовлении салата из пекинской капусты.

Отметим, что из пекинской капусты вкусными получаются не только салаты. Так, из пекинки капусты готовят голубцы, которые получаются более нежными, чем из белокочанной капусты.

Кроме того ее можно добавлять в борщ или тушить с овощами и грибами.

Последние новости Украины:

Салат "Капрезе": в "Мастер Шеф" рассказали ресторанный рецепт, который легко повторить дома.

Диетическая заправка в салат из пекинской капусты – всего два ингредиента.

Праздничный рецепт салата из пекинской капусты – секрет не только в заправке.