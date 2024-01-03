Блюдо по рецепту звезды «Дизель Шоу» Виктории Булитко получается очень вкусным, а готовится элементарно.

Актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко в одном из своих интервью рассказывала, что это ее любимое блюдо студенческих лет.

И это не удивительно, ведь для его приготовления используется только вкусные ингредиенты.

Рецепт, рассказывала звезда «Дизель Шоу», очень простой - нарезать батон, хорошо вымочить его во взбитом яйце и обжарить с двух сторон на сковородке.

При желании, на каждую гренку можно положить кусочек сыра – чтобы он расплавился.

Обжарив гренки, выкладываем на тарелку и поливаем сгущеным молоком.

По словам Виктории Булитко, было время, когда это блюдо она ела почти каждый день.

Однако любовь к гренкам сказалось на фигуре актрисы «Дизель Шоу».

«Теперь о студенческих гренках могу только помечтать!», - признавалась Булитко.

Добавим, что при желании, вместо сгущеного молока можна дополнить гренки колбасой.

Для этого просто нарезаем колбасу или сосиски тонкими кружочками - по 2 кусочка на бутерброд, и сыр. В средину каждого ломтика батона вкладываем колбасу и кусочек сыра.

В миску вбиваем 2 яйца, добавляем 50 мл молока и щепотку соли. Обмакиваем каждый бутерброд в яичной смеси и обжариваем с двух сторон.

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