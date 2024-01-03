Актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко в одном из своих интервью рассказывала, что это ее любимое блюдо студенческих лет.
И это не удивительно, ведь для его приготовления используется только вкусные ингредиенты.
Рецепт, рассказывала звезда «Дизель Шоу», очень простой - нарезать батон, хорошо вымочить его во взбитом яйце и обжарить с двух сторон на сковородке.
При желании, на каждую гренку можно положить кусочек сыра – чтобы он расплавился.
Обжарив гренки, выкладываем на тарелку и поливаем сгущеным молоком.
По словам Виктории Булитко, было время, когда это блюдо она ела почти каждый день.
Однако любовь к гренкам сказалось на фигуре актрисы «Дизель Шоу».
«Теперь о студенческих гренках могу только помечтать!», - признавалась Булитко.
Добавим, что при желании, вместо сгущеного молока можна дополнить гренки колбасой.
Для этого просто нарезаем колбасу или сосиски тонкими кружочками - по 2 кусочка на бутерброд, и сыр. В средину каждого ломтика батона вкладываем колбасу и кусочек сыра.
В миску вбиваем 2 яйца, добавляем 50 мл молока и щепотку соли. Обмакиваем каждый бутерброд в яичной смеси и обжариваем с двух сторон.
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