Салат из пекинской капусты легкий, простой и вкусный, отмечает Politeka.net.
Особенно популярный салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом. На его приготовление уйдет всего минут пятнадцать или даже меньше.
Итак, нужны такие ингредиенты – 300 гр пекинской капусты, 3 яйца, 1 огурец, зеленый лук, майонез.
По желанию, можно добавить консервированную кукурузу.
Майонез можно заменить сметаной или йогуртом. Также можно смешать йогурт со сметаной. Или сделать заправку с любым растительным маслом и с соком лимона.
Для приготовления салата из пекинской капусты необходимо сперва отварить яйца и очистить их от скорлупы. Нарезаем кубиками.
Следующий шаг – листья пекинской капусты тонко нарезаем. Огурец нужно нарезать кубиками.
Салат из пекинской капусты.
В миске соединяем огурцы, пекинскую капусту и яйца. Зеленый лук тоже нарезаем и добавляем в салат.
Заправляем салат майонезом или сметаной, йогуртом или заправкой из масла. И все, можно подавать к столу.
Салат из пекинской капусты можно готовить хоть ежедневно, просто меняя или добавляя другой ингредиент.
Пекинская капуста прекрасно сочетается с куриным филе, крабовыми палочками, сыром, охотничьими колбасками, салями, сыром фета и другими вкусными продуктами.
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