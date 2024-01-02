Украинская певица Наталья Могилевская рассказала рецепт, который понравится тем, кто любит, чтобы завтрак был быстрым и легким.

Наталья Могилевская ненавидит завтракать по утрам, пишет Politeka.net.

Могилевская признавалась на своей странице в Инстаграм, что это было проблемой еще с детства.

«Да что детство. Некоторые мои подруги до сих пор не могут себя заставить поесть утром. Первый прием пищи у них в 13:00», - отмечала Наталья Могилевская.

Поэтому певица решила поделиться рецептом завтрака, который ее любимый.

«Делюсь своим любимым рецептом: семена чиа, овсяное молоко, сироп агавы и ягоды», - рассказывала Наталья Могилевская.

В свою очередь подписчики Натальи Могилевской посоветовали ей попробовать заменить овсяное молоко на кокосовое и поделились рецептами своих завтраков.

«Чиа+овсяное молоко+пюре манго...Обожаю. А ещё вместе с матча. Вкусно, вкусно»,

«Все выдумывают какие-то завтраки на кефире, на йогурта - шмогуртах... А, я каждое утро ем отварную гречку с маслом, иногда половинку отварного яйца.., и кофе или чай... Скажу честно, лучше и сытнее, ничего нет.. полезно и не поправляюсь..»,

«Я и моя семья с большим аппетитом уплетают мои сырники, омлетики, яйца пашот с гренками. Если вкусно, то кушается с большим аппетитом».

Отметим, овсяное молоко, которое любит Наталья могилевская, богато витамином Д и кальцием, которые поддерживают здоровье костей.

Также овсяное молоко содержит в себе витамины В, такие как рибофлавин (витамин B2) и витамин B12, которые поддерживают общее состояние здоровья. Витамин B2 помогает превращать пищу в энергию, а также действует как антиоксидант, а B12 необходим для нервной системы.

Однако стоит учитывать, что овсяное молоко содержит большое количество натуральных сахаров, которые делают напиток более калорийным, чем остальные виды растительного молока.

Последние новости Украины:

48-летняя Наталья Могилевская впервые стала мамой и показала детей.

Супер здоровый - рецепт своего завтрака рассказала Зарицкая из KAZKA.

Потом не хочется есть целый день - Оля Полякова рассказала рецепт блюда, которым любит завтракать.