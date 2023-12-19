Певица Оли Полякова посоветовала вариант вкусного и сытного завтрака, который наполнит энергией.

Оля Полякова посоветовала приготовить на завтрак белковые блюда, пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Оля Полякова показала, как жарит омлет с сыром.

"Белковый завтрак! Попробуйте! Потом не хочется есть целый день", – заверила Оля Полякова.

Отметим, белковые блюда – это не только вкусно, но и полезно для контроля уровня сахара в крови и веса.

Белки являются неотъемлемыми частями организмов и участвуют практически в каждом процессе внутри клеток. Белок в питании прежде всего важен как источник незаменимых аминокислот, которые животный организм не может непосредственно синтезировать. Кроме того, белок пищи является важнейшим источником азота.

Оля Полякова рекомендует белковые завтраки.

Многие белки являются ферментами, которые катализируют биохимические реакции и жизненно важны для метаболизма.

Когда вы едите белок, он расщепляется на 20 аминокислот, являющихся основными строительными блоками организма для роста и энергии.

Взрослые должны съедать не менее 0,8 г белка на вес веса тела в день.

Одно куриное яйцо содержит в среднем 6 г белка и считается полноценным белком, поскольку оно содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм человека не вырабатывает.

В яйце не только есть все девять незаменимых аминкислот, но их соотношение и структура делают их идеальными для удовлетворения потребностей организма. Белок в яйцах легко усваивается – организм берет 90-95% (по разным исследованиям) яичного протеина.

Чтобы приготовить завтрак, как у Оли Поляковой понадобится всего несколько минут: взбиваем венчиком яйца, сыр трем на крупной терке.

В яйца можно добавить сметану и зелень.

Жарим омлет до готовности под крышкой.

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