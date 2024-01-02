Этот салат из пекинской капусты будет особенно вкусным благодаря нескольким интересным ингредиентам.

Для приготовления вкусного салата из пекинской капусты подойдет множество ингредиентов, пишет Politeka.net. Среди них крабовые палочки, огурцы и помидоры, креветки, охотничьи колбаски, салями, яйца, куриное филе и т.д.

Мясо для салата из пекинской капусты подходит любое – вареное, копченое или запеченное. Также можно фантазировать с заправками, ведь пекинская капуста гармонично сочетается как с майонезом, так и с греческим йогуртом, маслом или сметаной.

Салат из пекинской капусты и сухариков.

Кроме того, салат из пекинской капусты получается очень вкусным благодаря сухарикам и еще одному ингредиенту – ветчине. Рецептом поделилась украинская фудблогер на своей странице в Инстаграмме «Polli_cooking».

Итак, для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста, ветчина, томаты, сыр, чеснок, майонез, сухарики.

Готовить такой салат очень быстро и просто.

Пекинскую капусту, томаты и ветчину нарезаем полосками. Все ингредиенты совмещаем в одной тарелке.

Чеснок натираем на терке. Далее натираем твердый сыр.

Заправляем салат майонезом, присыпаем сухариками и хорошо перемешиваем.

Салат из пекинской капусты и сухариков.

По словам фудблогера, лучше всего для салат из пекинской капусты подходят сухарики со вкусом бекона или сметаны и зелени.



Подписчики фудблогера согласились, что этот салат из пекинской капусты действительно вкусный:

«Приготовили, очень вкусный салат»,

«Готовила на новый год, размели! 1 числа нечего было доедать».

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