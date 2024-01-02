Победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина поделилась рецептом украинского десерта из теста с начинкой, который готовится на пару и называется Гомбовцы.

Гомбовцы – это традиционный десерт закарпатской кухни, который является чем-то средним между варениками и пончиками.

«Сырные гомбовцы. Блюдо украинской кухни, очень популярно в Закарпатье. Можно приготовить утром вместо сырников или ленивых вареников», - отметила победительница «Мастер Шеф» на своей странице в TikTok.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты – 180 г кисломолочного сыра, 1 желток, 1 ст.л. манки, 1 ст.л пшеничной муки, 1 ч.л сахара, ваниль, 1 ч.л цедры лимона или апельсина.

Для панировки надо взять 20 г сливочного масла, 80 г панировочных сухарей, 2 ст. л. Сахара, 1 ч. л корицы.

«Формируем гомбовцы, обваливаем в муке, в середину кладем любую начинку (можно и без начинки)», – рассказала победительница «Мастер Шеф».

По словам Валерии, это могут быть карамелизированные фрукты, ягоды (ежевика, голубика, вишня, малина, клубника), конфеты «коровка» (но имейте в виду, что с такой начинкой будет очень сладко и лучше в панировку и в творожную основу не добавлять сахар), орехи.



Сформировав шарики, бросаем шарики в кипящую воду и варим после того, как всплывут 2-3 минуты. Затем немного обжариваем панировочные сухари на сливочном масле, обваливаем гомбовцы в сухарях.

«Украшаем ягодами, соленой карамелью или сметаной, подаем теплыми» – отметила Валерия Матрохина.

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