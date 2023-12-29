В Минэнерго предупредили, что в некоторых областях есть отключение света после ракетных ударов.

В Минэнерго сообщили, что после массированного обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

Об этом сообщила прессслужба ведомства.

В частности, в Киевской области из-за падения обломков повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, известно, что обесточены 843 абонента.

На Днепропетровщине в результате обстрела повреждена воздушная линия 150 кВ.





В Одесской области в результате обстрела повреждены воздушные линии 0,6 кВ. Сейчас идет обзор сетей.

В Харьковской области из-за обстрелов повреждены сети в пяти общинах области.

Обесточено 605 точек учета, а в результате боевых действий остаются обестоэченными 16,6 тысяч потребителей.

На Донетчине из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта, а именно 3,3 тысячи абонентов.

В Запорожской области в результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта – 5,6 тысячи абонентов.

В Херсонской области остаются обесточенными 4,3 тысячи клиентов.

В Черниговской области обесточено 16 населенных пунктов - тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в четырех населенных пунктах.

Однако Минэнерго сообщили, что в результате вражеских обстрелов применение плановых отключений бытовых потребителей - не планируется.

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