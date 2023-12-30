Салат из пекинской капусты имеет множество вариантов, а все благодаря тому, что пекинка идеально сочетается со многими вкусными ингредиентами.

Есть праздничные варианты салатов из пекинской капусты, есть немного проще.

Но все салаты из пекинской капусты готовятся быстро и просто.

Этим рецептом салата из пекинки поделилась фудблогер на своей странице в Инстаграм «My kitchen».

«Иногда хочется чего-то простого, быстрого, но вкусного. Вот этот салат именно такой: просто и быстро готовится, а смакует очень хорошо», - отметила фудблогерка.

Для приготовления салата из пекинской капусты по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты:

пекинская капуста - 1 небольшой кочан, крабовые палочки - 200г, консервированная кукуруза, вареные яйца – 5 шт, соль, перец молотый.

Салат из пекинской капусты и с крабовыми палочками.

Процесс приготовления элементарный – пекинскую капусту шинкуем, крабовые палочки и яйца нарезаем мелкими кубиками.

Добавляем кукурузу, черный молотый перец, солим и заправляем майонезом.

Отметим, что салат из пекинской капусты будет вкуснее, если сделать домашний майонез.

Также можно смешать майонез со сметаной. Еще один вариант вкусного соуса для салата из пекинской капусты – смешать майонез и сметану, добавить чеснок, пропущенный через пресс.

Если не хочется майонеза, можно приготовить другую заправку – смешать оливковое масло, лимонный сок, смесь молотых перцев, измельченный чеснок и соль.

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