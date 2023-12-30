Есть праздничные варианты салатов из пекинской капусты, есть немного проще.
Но все салаты из пекинской капусты готовятся быстро и просто.
Этим рецептом салата из пекинки поделилась фудблогер на своей странице в Инстаграм «My kitchen».
«Иногда хочется чего-то простого, быстрого, но вкусного. Вот этот салат именно такой: просто и быстро готовится, а смакует очень хорошо», - отметила фудблогерка.
Для приготовления салата из пекинской капусты по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты:
пекинская капуста - 1 небольшой кочан, крабовые палочки - 200г, консервированная кукуруза, вареные яйца – 5 шт, соль, перец молотый.
Салат из пекинской капусты и с крабовыми палочками.
Процесс приготовления элементарный – пекинскую капусту шинкуем, крабовые палочки и яйца нарезаем мелкими кубиками.
Добавляем кукурузу, черный молотый перец, солим и заправляем майонезом.
Отметим, что салат из пекинской капусты будет вкуснее, если сделать домашний майонез.
Также можно смешать майонез со сметаной. Еще один вариант вкусного соуса для салата из пекинской капусты – смешать майонез и сметану, добавить чеснок, пропущенный через пресс.
Если не хочется майонеза, можно приготовить другую заправку – смешать оливковое масло, лимонный сок, смесь молотых перцев, измельченный чеснок и соль.
Последние новости Украины:
Самый вкусный праздничный салат из пекинской капусты – секрет не только в заправке.
Завтрак в стиле капрезе – Ольга Сумская поделилась отличным рецептом.
Вкусный и яркий салат на Новый Год - кулинар дала рецепт, легче оливье.