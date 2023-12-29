Скоро новый год, а это значит, что пришло время приступить к разработке домашних планов на будущее.

С чего лучше всего начать? Долой старье! Хотя может быть трудно отказаться от ценных вещей, облегчение, которое приносит наведение порядка, может стоить затраченных усилий.

Вырезки из журналов и газет

Пришло время признать, что ваши благородные планы прочитать все эти вдумчивые эссе и попробовать все эти аппетитные рецепты, вероятно, не осуществятся в этом тысячелетии. Если есть вырезки, с которыми вы просто не готовы расстаться, сделайте снимок и сохраните их на жестком диске, а затем утилизируйте остальные, чтобы навсегда устранить скопления бумаги.

Неиспользованное оборудование и дополнительные детали

Чтобы разобраться в деталях вашей коллекции оборудования, выделите некоторое время, чтобы отсортировать и систематизировать сборку деталей. Избавьтесь от лишних деталей от машин, которыми вы больше не владеете, выбросьте шестигранные ключи и другие инструменты, которые идут в комплекте с мебелью, которую вы собрали сами, и выбросьте ржавые мелочи, которые, как вы думали, могут вам когда-нибудь понадобиться. Имея упорядоченный запас, вы обнаружите, что все исправить будет быстрее и проще.

Сумки для покупок

Сколько пустых бумажных или пластиковых пакетов для покупок вы сейчас спрятали в шкафчике под раковиной? Вероятно, больше, чем вы могли бы использовать за всю жизнь. Утилизируйте лишние вещи и подумайте о том, чтобы носить с собой многоразовые сумки, чтобы сократить их накопление в будущем.

Инструкции по эксплуатации

Большинство производителей теперь размещают свои руководства пользователя в Интернете, что устраняет необходимость хранить их безумные стопки на прилавке или в ящике для мусора. Загрузите все, что связано с крупной бытовой техникой или дорогими покупками, и сохраните их в папке на жестком диске, а затем выбросьте стопку бумажных руководств в мусорную корзину.

Пластиковые контейнеры

Конечно, они отлично подходят для остатков еды, но действительно ли вам нужен целый кухонный шкаф, полный пластиковых емкостей? Не говоря уже обо всех этих разных крышках! Соедините верхнюю часть с нижней, а затем утилизируйте потерянные вещи. Хотя разумно иметь под рукой несколько пластиковых контейнеров, чтобы можно было хранить последний кусок торта или отправить остатки запеканки домой с гостями, вместо этого рассмотрите возможность приобретения набора стеклянных контейнеров. Они отталкивают пятна и запахи и прослужат долгие годы.

Старая одежда

Всегда помните золотое правило организации гардероба: если вы не носили его год, он не обязательно должен занимать драгоценное место в шкафу вашей спальни . Это может быть сложно, но пожертвование, перепродажа или выбрасывание вещей, которые не подходят по размеру, форме или стилю, дадут вашему шкафу больше места для передышки и сделают поддержание его порядка менее утомительным.

Грязные принадлежности для ухода

Старым помадам и теням для век не место в туалетном столике в ванной . Срок годности большинства средств для макияжа и ухода составляет год или меньше, поэтому не позволяйте устаревшим средствам задерживаться дольше, чем необходимо. А тот гель для волос, который ты ненавидишь, и тот лосьон, от которого у тебя сыпь? Пришло время попрощаться и с ними.

Подарки, которые не попали в цель

Как бы мы ни ценили щедрость наших друзей, нам не нужно держаться за каждую ароматическую свечу или праздничную конфету, которая встречается на нашем пути. Найдите минутку, чтобы оценить чувства прошлых подарков, а затем передайте их в местный комиссионный магазин или центр пожертвований.

Сломанная мебель

Да, вы могли бы перешить плетеное сиденье этого стула, но сделаете ли вы это? Если устаревший предмет мебели, который вы все еще хотите отремонтировать, занимает место уже больше года, пришло время его выбросить. Либо пожертвуйте на благотворительность. Вы можете быть поражены тем, сколько места внезапно появилось в вашем подвале или гараже.

Устаревшая электроника

Если у вас есть запас устаревших устройств и потерянных шнуров, загромождающих запасной ящик в ожидании ситуации «а что, если» в будущем, пришло время их очистить. Некоторые гаджеты, такие как старые телефоны или телевизоры , возможно, стоит продать или передать организациям, которые отремонтируют их или передадут нуждающимся, что делает очистку беспроигрышным вариантом.

Источник: bobvila.

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