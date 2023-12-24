Возможно, вы предпочитаете определенные марки чистящих средств, но действительно ли они выполняют свою работу?

Если вам нужно решить особенно сложную проблему с уборкой, а обычные расходные материалы ее не решают, возможно, пришло время для более необычного решения.

Кофейные фильтры для очистки стекла

Когда ваши зеркала или окна начинают выглядеть мутными, вы, вероятно, потянетесь за бумажными полотенцами и средством для чистки стекол, но этот устаревший старый метод очистки может оставить после себя полосы и пятна. В следующий раз, когда вам понадобится натереть окна, попробуйте использовать чистые фильтры для кофе, чтобы очистить стекла без пятен.

Детские салфетки для чистки классных досок

Классные доски больше не живут только в классе — теперь они есть по всему дому в качестве практичного декора. Однако они не так красивы, когда покрыты меловой пылью. Чтобы получить по-настоящему чистый лист без остатков мела, очистите поверхность доски детской салфеткой.

Лак для волос для очистки досок, предназначенных для сухого стирания

Ничто не портит доску для сухого стирания быстрее, чем пятно от маркера для сухого стирания, которое не исчезнет, ​​сколько бы чистящего средства вы ни нанесли на доску. Если на доске для сухого стирания осталось стойкое пятно, попробуйте удалить его лаком для волос. После распыления и стирания протрите доску мылом и водой, чтобы избавиться от липких остатков.

Водка для очистки старого походного снаряжения

Водка может стать хорошей наградой в конце очень долгого дня, но она также является сильным чистящим средством, особенно для вонючего походного снаряжения. Все, что вам нужно сделать, чтобы освежить уличные аксессуары, — это сбрызнуть их небольшим количеством водки из пульверизатора. Если вы хотите добавить свежести, добавьте немного эфирных масел и получите идеальный очищающий коктейль.

Детская присыпка и мыло для мытья посуды для удаления масляных пятен

Пятна на масляной основе вызывают затруднения, и их трудно удалить с мебели или одежды, независимо от того, сколько вы мажете или как сильно вытираете. Удалите неприятные пятна раз и навсегда, обработав их смесью равных частей детской присыпки и средства для мытья посуды.

Майонез для чистки фарфоровых ванн

Майонез не только добавляет пикантности сэндвичу , но и может стать весьма полезным средством для чистки. Приправа особенно хороша для удаления пятен ржавчины в фарфоровых ваннах или раковинах. Просто нанесите немного майонеза на пятно, дайте ему застыть и вытрите насухо, чтобы обнажить блестящую поверхность под ним.

Источник: bobvila.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме