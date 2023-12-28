Вазелин уже давно стал частью любой аптечки, его использование в домашних условиях, включая уход за мебелью и ремонт своими руками, показывает, что он заслуживает места и в ящике для инструментов.

Загляните практически в любую аптечку, и вы, вероятно, найдете там вазелин.

Сегодня вазелин стал обычным предметом домашнего обихода благодаря приятному составу натуральных восков и минеральных масел.

Откройте для себя множество преимуществ вазелина, попробовав несколько неожиданных способов использования недорогого многофункционального желе по дому.

Защитите поверхности во время покраски.

Есть ли у вас в будущем проект рисования ? Если да, попробуйте вазелин вместо малярного скотча. Нанесите тонкий слой на поверхности, к которым вы не хотите, чтобы краска прилипала, например, оконное стекло, дверные петли или ручки, а также края линолеума, плитки или деревянных полов. Закончив покраску, сотрите гель влажной тряпкой: соскрести не нужно!

Добавьте декоративные детали

Ванночка с вазелином может помочь создать эффект потертости на окрашенной мебели или стенах . Нанесите обильный слой продукта на кисть, нарисуйте ею рисунок на поверхности по вашему выбору, а затем закрасьте всю поверхность. Поскольку краска не будет прилипать к участкам, покрытым вазелином, у вас получится интересный двухцветный оттенок.

Расчистите обувь

Используйте вазелиновый вазелин в качестве быстрой альтернативы полироли для кожи на потертой обуви, ботинках, сумках, бейсбольных перчатках и кожаной мебели . Нанесите вазелин и отполируйте его тканью или ватным диском, и ваша обувь мгновенно засияет.

Сохраняйте клей свежим

У вазелина много преимуществ, но одним из наших любимых является его способность предотвращать высыхание клея и клеящих веществ. Нанесите немного вазелина под крышку и по краю бутылки с клеем, чтобы предотвратить закрытие крышки скоплением засохшего клея.

Бесшумные скрипучие петли

Многие применения вазелина основаны на его эффективности в качестве смазки, что делает его отличной заменой WD-40 . Нанесите тонкий слой геля на скрипучие или залипающие дверные петли, шкафы и окна, а также на направляющие раздвижных стеклянных дверей, чтобы все двигалось плавно. Вы также можете использовать вазелин для смазки ящиков, стеллажей, полок и уплотнителя дверцы холодильника.

Исправить замороженные блокировки

Одно из наших любимых применений вазелина — смазка замочной скважины, чтобы предотвратить замерзание замка. Для этого нанесите вазелин на замок и ключ, вставьте ключ в замок и проведите им вперед и назад, чтобы покрыть механизм. Вазелин убережет стакан от лишней влаги (которая потенциально может превратиться в лед).

Смазывайте лампочки.

Порой выкрутить из розетки перегоревшую лампочку оказывается непростой задачей. В следующий раз, когда вы будете менять лампочку, проявите инициативу: нанесите тонкий слой вазелина на резьбу новой лампы, прежде чем вкручивать ее. Таким образом, вам не понадобится много смазки для локтей, чтобы выкрутить лампочку, когда она достигнет конец его жизни.

Удалить пятна

Вазелин может удалить некоторые пятна , например, от свечного воска, жевательной резинки , мелков и макияжа, с одежды, постельного белья и мебели. Нанесите вазелин на пятно влажной тканью и дайте ему впитаться в течение нескольких секунд. Осторожно промокните пятно, пока пятно не исчезнет, ​​помня, что вам, возможно, придется повторить процедуру несколько раз. (Осторожно: поскольку вазелин сам по себе может оставить пятна, возможно, вам придется использовать жидкое мыло для мытья посуды, чтобы избавиться от остатков масла.)

Боритесь с ржавчиной на инструментах

Вот как сохранить ваши инструменты и оборудование в идеальном состоянии: Натирайте вазелином сухие лезвия и края между использованиями. Защитное покрытие геля защищает от ржавчины и гниения.

Источник: bobvila.

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