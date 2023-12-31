Да, Ольга Сумская любит на Новый Год готовить индейку, фаршированную морскими гребешками, пишет Politeka.net.

Ольга Сумская также рассказала рецепт этого новогоднего блюда.

Так, на шесть порций понадобятся 600 граммов филе индейки, 3 больших томата, 300 граммов гребешков (их можно заменить грибами), одна луковица, 200 граммов тертого твердого сыра, 100 граммов креветок, 2 столовые ложки майонеза, соль и перец.

По словам Ольги Сумской, сначала нужно нарезать филе индейки на порционные куски и отбить, посолить и поперчить их.

Затем почистить креветки и подготовить гребешки.

Следующий шаг – смазываем форму для запекания растительным маслом и выкладываем на нее отбивные.

филе индейки

Сверху на филе индейки выкладываем нарезанный кольцами лук и морепродукты.

«На все это положить помидоры, смазать майонезом и присыпать тертым сыром», - рассказала Сумская, как готовит новогоднее блюдо.

Блюдо запекаем в духовке примерно 20 минут до румяной корочки. Время приготовления зависит от духовки.

Готовую индейку Ольга Сумская советует выложить на листья зеленого салата, а также украсить красным сладким перцем и зеленью.

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