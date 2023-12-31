У актрисы и телеведущей Ольга Сумской есть кулинарная книга собственных рецептов, но, конечно, на Новый Год готовит самые любимые.

Да, Ольга Сумская любит на Новый Год готовить индейку, фаршированную морскими гребешками, пишет Politeka.net.

Ольга Сумская также рассказала рецепт этого новогоднего блюда.

Так, на шесть порций понадобятся 600 граммов филе индейки, 3 больших томата, 300 граммов гребешков (их можно заменить грибами), одна луковица, 200 граммов тертого твердого сыра, 100 граммов креветок, 2 столовые ложки майонеза, соль и перец.

По словам Ольги Сумской, сначала нужно нарезать филе индейки на порционные куски и отбить, посолить и поперчить их.

Затем почистить креветки и подготовить гребешки.

Следующий шаг – смазываем форму для запекания растительным маслом и выкладываем на нее отбивные.

Сверху на филе индейки выкладываем нарезанный кольцами лук и морепродукты.

«На все это положить помидоры, смазать майонезом и присыпать тертым сыром», - рассказала Сумская, как готовит новогоднее блюдо.

Блюдо запекаем в духовке примерно 20 минут до румяной корочки. Время приготовления зависит от духовки.

Готовую индейку Ольга Сумская советует выложить на листья зеленого салата, а также украсить красным сладким перцем и зеленью.

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