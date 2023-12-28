Салат Оливье считается праздничным и традиционным новогодним, но с момента своего появления он пережил огромное количество трансформаций.

Салат Оливье получил свое название в честь своего создателя, шеф-повара Люсьена Оливье, который держал французский ресторан парижской кухни «Эрмитаж» в Москве. В советское время рецепты салата «Оливье» менялись, одни ингредиенты заменялись другими - более дешевыми и доступными.

Но певица Ольга Полякова любит его готовить именно так, как многие годы назад на кухне французского ресторана, а не в советской хрущевке.

Рассказывая о любимых блюдах на Новый Год, Полякова говорила, что оливье всегда есть на столе. Мол, куда без него.

«Но это не советский вариант салата. Мы готовим так, как его делали больше ста лет назад. Знаете, почему в советский оливье кладут морковь? Потому что она заменяет цвет раковых шеек. Поэтому у нас вместо морковки добавляются раковые шейки, а еще картофель, яйца, огурцы, красная икра... И никакого зеленого горошка там тоже нет. Это все советская история", - говорила Ольга Полякова.

Салат Оливье с раковыми шейками.

Отметим, стандартный советский салат «Оливье» состоял из 5 ингредиентов: вкрутую сваренные яйца; Вареная колбаса «Докторская»; Отварной картофель; Соленые огурцы; Зеленый горошек (консервированный).

Сейчас у Оливье есть огромное количество способов приготовления - этот знаменитый салат готовят и с красной рыбой, и с мясом, и с шампиньонами, и с крабовыми палочками.

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