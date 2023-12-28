Салат из пекинской капусты по этому рецепту сможет удивить своим вкусом даже привередливых гурманов.

И секрет этого салата из пекинской капусты не только в заправке, но и в некоторых ингредиентах, пишет Politeka.net.

Интересным рецептом поделилась Александра Козак на своей странице в Инстаграм.

Итак, для приготовления салата из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: Свинная вырезка запеченная или жареная – 100 гр, пекинская капуста – половина крупной, апельсин – 1 шт, миндальные лепестки – 1/4 ст.

Для заправки салата из пекинской капусты понадобятся цедра апельсина, соевый соус – 1/4 ст., мед – 2 чл, рисовый уксус – 2 чл., оливковое масло – 1 чл.

Первый шаг приготовления салата из пекинской капусты – готовим заправку. Цедру апельсина смешиваем с медом, соевым соусом, уксусом, растительным маслом. Немного добавляем апельсин.

Салат из пекинской капусты.

Затем нарезаем слайсами вырезку. Пекинскую капусту режем кусочками. Апельсиновые дольки почистить от кожуры и порезать кубиками.

Выкладывать перед подачей на стол слоями – сначала пекинская капуста, затем вырезка, сверху апельсин. Заправляем заправкой и украшаем лепестками миндаля.

Отметим, что на основе пекинской капусты можно приготовить множество вариантов салатов, лишь слегка изменяя их состав. Так, как мясную составляющую можно использовать куриное филе, запеченное или отварное, салями, охотничьи колбаски.

Самая простая заправка для салата из пекинской капусты – из майонеза и сметаны. Готовя диетический соус, можно взять греческий йогурт и зернистую горчицу.

Последние новости Украины:

Очень необычный салат на Новый Год: Ольга Сумская дала фирменный рецепт.

Станет украшением любого стола: ведущий "1+1" показал, как быстро приготовить самый красивый салат.

На новогоднем столе первыми съедят: Ольга Сумская дала рецепт любимой закуски.