Салат из пекинской капусты заиграет новым вкусом благодаря оригинальной заправке, которая готовится буквально в одну минуту.

Салат из пекинской капусты – один из самых любимых у многих.

Во-первых, пекинская капуста сочетается с большим количеством вкусных ингредиентов, во-вторых, готовится очень быстро и просто. Кроме того, в пекинской капусте много витаминов и антиоксидантов: каротины, тиоцианаты, лютеин, зеаксантин, сульфорафан и изотиоцианаты.

Также вкус салата из пекинской капусты можно менять не только с помощью ингредиентов, но и экспериментируя с заправками.

К примеру, обычный магазинный майонез можно заменить домашним, или сделать заправку – смешать майонез и сметану, добавить чеснок, пропущенный через пресс, посолить и поперчить.

Заправка для салата из пекинской капусты.

Если же не хочется майонеза вообще, можно использовать растительное масло, сделать горчичный соус или соус из бальзамического уксуса.

Для приготовления еще одного варианта заправки для салата из пекинской капусты понадобятся всего два ингредиента: греческий йогурт и зернистая горчица.

Просто перемешиваем и добавляем в салат.

Кстати, горчично-йогуртовый соус будет очень вкусным в салате из пекинской капусты, если в него добавить куриное филе, твердый сыр, помидор, кукурузу.

Последние новости Украины:

Вкусный капустник из свежей капусты: кулинар поделилась рецептом, который станет любимым.

Аппетитная закуска на новогодний стол: быстрый и вкусный рецепт, который понравится многим.

Салат из пекинской капусты получится еще более нежным: кулинар поделилась секретом.